 مدرب ساوثهامبتون: نتأهب لاختبار صعب أمام مانشستر سيتي - بوابة الشروق
الجمعة 3 يوليه 2020 10:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مدرب ساوثهامبتون: نتأهب لاختبار صعب أمام مانشستر سيتي

رويترز
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 10:07 م

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون يوم الجمعة إن مانشستر سيتي مثل أعلى يحتذى لبقية الفرق الطامحة لتقديم كرة قدم ممتعة مضيفا أن فريقه سيواجه مهمة صعبة للغاية لإيقاف خطورة فريق المدرب بيب جوارديولا في مواجهتهما بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد.

وجرد ليفربول منافسه سيتي من لقب الدوري الأسبوع الماضي لكن سيتي أكرم وفادة البطل الجديد بأربعة أهداف دون رد يوم الخميس في عرض قوي.

ويحتل ساوثهامبتون المركز 14 وخسر في آخر سبع مباريات أمام سيتي في كل المسابقات وأقر هازنهوتل بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه.

وقال هازنهوتل البالغ من العمر 52 عاما للصحفيين ”يقدم سيتي أداء هو الأكثر متعة في كرة القدم. إنه فريق رائع. أي مدرب يطمح لتطوير فريقه يتعين عليه متابعة طريقة سيتي في الاستحواذ على الكرة. إنهم من بين الأفضل في العالم“.

وتابع ”إذا أردت الفوز على منافس بهذا الحجم فانه يتعين على اللاعبين الركض أكثر والقتال بشكل أشرس والعمل أكثر بكرة وبدونها. يجب أن تتحلى بذكاء أكبر منهم لانهم في النهاية لديهم مجموعة من أفضل اللاعبين في الرياضة“.

وأكد هازنهوتل غياب المدافع يانيك فيسترجارد ولاعب الوسط بيير-إميلي هويبرج عن المباراة.

وقال ”نواجه بعض المشاكل حيث سيغيب بيير وسفيان بوفال عن مباراة مطلع الأسبوع. لا يزال فيسترجارد يعاني من بعض المشاكل العضلية. يعاني يان فاليري أيضا من إصابة“.

لكن ساوثهامبتون سيرحب بعودة موسى جنيبو بعد أن أنهى الجناح عقوبة إيقاف ثلاث مباريات لطرده أمام نيوكاسل في مارس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك