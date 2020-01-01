مدرب ساوثهامبتون: نتأهب لاختبار صعب أمام مانشستر سيتي

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون يوم الجمعة إن مانشستر سيتي مثل أعلى يحتذى لبقية الفرق الطامحة لتقديم كرة قدم ممتعة مضيفا أن فريقه سيواجه مهمة صعبة للغاية لإيقاف خطورة فريق المدرب بيب جوارديولا في مواجهتهما بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد.

وجرد ليفربول منافسه سيتي من لقب الدوري الأسبوع الماضي لكن سيتي أكرم وفادة البطل الجديد بأربعة أهداف دون رد يوم الخميس في عرض قوي.

ويحتل ساوثهامبتون المركز 14 وخسر في آخر سبع مباريات أمام سيتي في كل المسابقات وأقر هازنهوتل بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه.

وقال هازنهوتل البالغ من العمر 52 عاما للصحفيين ”يقدم سيتي أداء هو الأكثر متعة في كرة القدم. إنه فريق رائع. أي مدرب يطمح لتطوير فريقه يتعين عليه متابعة طريقة سيتي في الاستحواذ على الكرة. إنهم من بين الأفضل في العالم“.

وتابع ”إذا أردت الفوز على منافس بهذا الحجم فانه يتعين على اللاعبين الركض أكثر والقتال بشكل أشرس والعمل أكثر بكرة وبدونها. يجب أن تتحلى بذكاء أكبر منهم لانهم في النهاية لديهم مجموعة من أفضل اللاعبين في الرياضة“.

وأكد هازنهوتل غياب المدافع يانيك فيسترجارد ولاعب الوسط بيير-إميلي هويبرج عن المباراة.

وقال ”نواجه بعض المشاكل حيث سيغيب بيير وسفيان بوفال عن مباراة مطلع الأسبوع. لا يزال فيسترجارد يعاني من بعض المشاكل العضلية. يعاني يان فاليري أيضا من إصابة“.

لكن ساوثهامبتون سيرحب بعودة موسى جنيبو بعد أن أنهى الجناح عقوبة إيقاف ثلاث مباريات لطرده أمام نيوكاسل في مارس.