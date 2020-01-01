إصابة41 شخصا في انفجار بمصنع للألعاب النارية شمال غربي تركيا

صرح شتين أوكتاي بافمينت، والي صقاريا بشمال غرب تركيا، بأن انفجارا ضخما وقع داخل مصنع للألعاب النارية في الولاية اليوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 41 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن بافمينت، قوله إن عدد العمال داخل المصنع وقت الانفجار تراوح بين 150 و200.

وبثت محطة "سي.إن.إن تورك" لقطات أظهرت عمود دخان ضخم وهو يتصاعد من موقع الانفجار، مشيرة إلى أنه جرى سماع دوي انفجارات متتالية من مسافة 50 كيلومترا من المصنع، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين هرع كثير منهم إلى الشوارع، ظنا منهما أن ما يحدث هو زلزال.