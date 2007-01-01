ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى 410 مليار دولار  

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بلغ 75ر410 مليار دولار في نهاية شهر حزيران/يونيو، بزيادة قدرها 44ر3 مليار دولار مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد سجل ارتفاعا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي، بعد أن شهد انخفاضًا حادًّا بمقدار نحو 9 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه، بسبب تذبذب سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يرجع إلى زيادة إيرادات التشغيل لأصول العملات الأجنبية المملوكة، وارتفاع قيمة العملات الأجنبية الأخرى المقومة بالدولار بسبب ضعف الدولار الأمريكي.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 58ر372 مليار دولار، بارتفاع قدره 88ر6 مليار دولار مقارنة مع شهر مايو.

وارتفع الاحتياطي الكوري لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 260 مليون دولار ليبلغ 25ر4 مليار دولار، في حين بقيت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي بدون تغيير عند 79ر4 مليار دولار مقارنة مع شهر مايو.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يحتل المرتبة التاسعة عالميًّا، اعتبارًا من نهاية شهر مايو، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بـ 1ر3 تريليون دولار، واليابان المرتبة الثانية بـ 37ر1 تريليون دولار، وتلتهما سويسرا بـ912 مليار دولار.