الخارجية الألمانية تحذر رعاياها من عواقب قانون الأمن الجديد في هونج كونج

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حذرت الحكومة الألمانية المواطنين الألمان في هونج كونج، من تعرضهم لإجراءات غير مواتية عقب صدور قانون صيني جديد لضبط الأمن في الجزيرة.

وقالت الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في بيان لها عن السفر إلى الجزيرة: "لا يمكن استبعاد استهداف الألمان في هونج كونج بإجراءات على أساس القانون الجديد".

وأضاف البيان قائلا: "وقعت ردود أفعال على نشر القانون تمثلت في مظاهرات واعتقالات، ويمكن أن تقع احتجاجات وصدامات أخرى مع قوات الأمن".

ولا يسمح بالسفر إلى هونج كونج حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا إلا لأشخاص يحملون تصريحا بالإقامة مع إلزامهم بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما.

أصدرت الصين أمس الخميس قانونا جديدا لحماية الأمن القومي في هونج كونج برغم الانتقادات العالمية له.

ويعتبر القانون أكبر تدخل من قبل الصين في استقلالية الجزيرة التي تعد منطقة ذات إدارة مستقلة حتى الآن.

ويخشى المنتقدون إنهاء العمل بقانون "دولة واحدة ونظامان" الذي كان سائدا في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها للسيادة الصينية عام 1997.

يمثل القانون الجديد التفافا من جانب الصين على صلاحيات البرلمان في هونج كونج.