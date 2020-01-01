وفد عراقي يبحث في لبنان سبل توطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الجمعة، مع وفد وزاري عراقي سبل توطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
واستقبل دياب، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وفدًا وزاريًا عراقيًا ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، وزير الزراعة محمد كريم جاسم، النائب السابق حسن العلوي، بالإضافة إلى أخرين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء" سبل توطيد العلاقات الثنائية على كافة المجالات، لا سيما التبادل التجاري والزراعي، والتعاون في مجالي الطاقة والسياحة".
وشدّد الوفد "على أهمية استعادة مكان العلاقة التاريخية بين البلدين".
وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني وزراء الصناعة عماد حب الله، والزراعة عباس مرتضى، والطاقة والمياه ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.