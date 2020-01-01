 تنفيذ 7 قرارات إزالة مخالفات بناء بالغربية - بوابة الشروق
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تنفيذ 7 قرارات إزالة مخالفات بناء بالغربية

ازالة التعديات - ارشيفية
ازالة التعديات - ارشيفية
علاء شبل
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:57 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:57 م

واصلت محافظة الغربية حملاتها المكبرة بكافة المراكز والمدن والأحياء للتصدي لكافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة مخالفات بناء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت 2 قرار إزالة على مساحة 220 مترا بمركز سمنود، و5 قرارات بمركز قطور على مساحة 405 أمتار.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن إزالة في المهد لـ 2 مخالفات بناء على مساحة 210 أمتار بمركز زفتي، وحالة تعد على أرض زراعية على مساحة قيراط و3 أسهم بمركز السنطة.

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