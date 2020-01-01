نعلم أن السرطان قد يصيب المخ وأنه يطال كل أعضاء الجسم المختلفة فهل يمكن أن يصيب القلب أيضا؟ وهل فى تلك الحالة تأتى الإصابة من الشرايين والدم أم العكس؟

القلب عضلة من عضلات الجسم وإن كانت الأهم والتى لا يمكن بالتالى الاستغناء عنها أو استبدالها عند اللزوم (وإن كان هذا واردا بعمليات زراعة القلب).

الإصابة بسرطان القلب واردة وإن كانت تحدث فى حالات نادرة غالبا ما يتم الكشف عنها بالمصادفة إما عند إجراء كشف دورى أو حين التحرى عن أمراض أخرى. فى المقابل تعد أورام القلب الحميدة أكثر حدوثا ويتم علاجها فى أحيان كثيرة بنجاح وإن كان تشخيص أى منها لا يتحقق إلا بإجراء عينة من نسيج الورم ذاته تتم بحرص شديد تحت مراقبة.

سرطان القلب إما أن ينشأ بصورة أساسية من نسيج عضلة القلب ذاتها أو ينتقل إليها من أى عضو أصيب سلفا بالسرطان كالرئة أو الكبد أو المعدة والمرىء وتقع كلها فى محيط منطقة القلب.

ولا يعنى هذا أنها يجب أن تكون هناك إصابة مباشرة فى الدم أو الشرايين كالإصابة باللوكيميا على سبيل المثال.

سرطان القلب يمكن أن يحدث فى أى عمر وإن كانت نسبته قد تزيد قليلا لدى النساء عن الرجال.

لا يحدث شرطان القلب أعراضا واضحة من البداية يمكن الاستدلال منها على حدوثه بل عادة ما ينمو ببطء فى ظل صمت لا يمكن معه الإحساس بأى أعراض معينة تلفت النظر.

تبدأ الأعراض فى الظهور وفقا لمكان الورم وما يمكن أن يكون أثره على الأنسجة التى يغزوها أو يضغط عليها سواء كانت الشرايين المغذية للقلب أو صماماته. لكن الأعراض العامة كالتعب المستمر وفتور الهمة وربما ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وضيق التنفس والنهجان لأقل مجهود كلما جاء التشخيص مبكرا كلما كانت الأمور إلى أفضل. الواقع أن العلم يوفر الآن العديد من أدوات الكشف المبكر كالكشف بالموجات الصوتية أو التصوير الطبقى المحورى وربما قسطرة القلب والشرايين أيضا. كلها أدوات يمكن عن طريقها تشخيص وجود المرض ثم يلى ذلك العينة النسيجية التى تحدد وسيلة علاجه الأمثل.