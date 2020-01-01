إسرائيل تسجل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، عتبة الألف إصابة لأول مرة، وفقا للأعداد التي نشرتها وزارة الصحة اليوم الجمعة.

وتم تسجيل 1107 حالات جديدة أمس الخميس، وهو أعلى معدل لحالات الإصابة يتم تسجيله في يوم واحد منذ بداية الجائحة. وشهد أمس الأول الأربعاء تسجيل الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 967 حالة.

وسجلت البلاد 27 ألفا و542 حالة إصابة بفيروس سارس- كوف-2 د، بينها 9600 حالة نشطة، و 325 وفاة، وفقا لوزارة الصحة.

وفقا للخبراء، ربما جاءت الزيادة نتيجة لتخفيف إجراءات الإغلاق قبل الأوان، وكذلك بسبب إجراء عدد أكبر من الاختبارات.

وعقب تسجيل زيادة الإصابات، فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودا على التجمعات أمس الخميس مع السماح بوجود 50 شخصا بحد أقصى في أماكن مثل دور العبادة والحانات والنوادي. وفي بعض المساحات المغلقة الصغيرة، تم تخفيض الحد إلى 20 شخصا.

وبالنسبة للضفة الغربية، تم الإعلان عن إغلاق لمدة خمسة أيام تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة.