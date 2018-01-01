توقعات بتراجع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 25%

قالت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات في أوروبا انخفاضا يصل إلى 25 في المئة، مقارنة بعام 2019.

وأوضحت هيلداجارد مولر، رئيسة الرابطة، أن " الأسواق الدولية قد انهارت إلى مستوى غير مسبوق".

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى وقف شامل لعمليات الإنتاج في وقت سابق من العام الجاري، كما عطلت سلاسل التوريد الرئيسية في قطاع السيارات.

وفي ألمانيا وحدها، تتوقع رابطة صناعة السيارات تسجيل 8ر2مليون سيارة جديدة، بانخفاض نسبته 23 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، انخفضت السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في البلاد بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 21ر1 مليون سيارة.

لكن مولر قالت إن هناك ما يدعو للأمل، حيث إن "القيم السالبة تتراجع ببطء مجددا".

ويمكن ملاحظة ذلك في شهر يونيو، عندما أبلغت شركات صناعة السيارات الألمانية عن تلقي طلبات تزيد بنسبة 11 في المئة عن شهر مايو السابق عليه.