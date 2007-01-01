تجاوز الطلب حجم المعروض في الاقتصاد الياباني بمقدار 29ر0 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، بحسب تقديرات البنك المركزي الياباني.

وتراجعت بذلك الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني، والتي تغطي مجموعة واسعة من أوجه العرض والطلب، في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بنسبة معدلة مقدارها 07ر1 في المئة.

وتشير الفجوة الإيجابية في الناتج إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهي ظاهرة مفيدة للاقتصاد، وتشكل ضغطا على التضخم.

ويتابع البنك الأمور عن كثب لتقييم ما يحدث من تقدم نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2 في المئة.