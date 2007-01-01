 تراجع الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني إلى0.29% - بوابة الشروق
الجمعة 3 يوليه 2020 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تراجع الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني إلى0.29%

طوكيو - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 10:35 ص

تجاوز الطلب حجم المعروض في الاقتصاد الياباني بمقدار 29ر0 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، بحسب تقديرات البنك المركزي الياباني.

وتراجعت بذلك الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني، والتي تغطي مجموعة واسعة من أوجه العرض والطلب، في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بنسبة معدلة مقدارها 07ر1 في المئة.

وتشير الفجوة الإيجابية في الناتج إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهي ظاهرة مفيدة للاقتصاد، وتشكل ضغطا على التضخم.

ويتابع البنك الأمور عن كثب لتقييم ما يحدث من تقدم نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2 في المئة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك