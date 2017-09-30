 وفد وزاري عراقي يصل لبنان لبحث التعاون النفطي والتجاري والزراعي - بوابة الشروق
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وفد وزاري عراقي يصل لبنان لبحث التعاون النفطي والتجاري والزراعي

بغداد - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 12:56 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 12:56 م

صرح القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، اليوم الجمعة، بأن وفدا وزاريا عراقيا وصل إلى بيروت لبحث تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية.

وقال النصراوي لوكالة الانباء العراقية "واع" إن "زيارة الوفد تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ،ولتوطيد العلاقات العراقية اللبنانية، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ،بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن"موضوع استيراد النفط العراقي من الجانب اللبناني مقابل منتجات زراعية وصناعية متروك للقاءات الرسمية بين الجانبين».

وضم الوفد العراقي وزراء النفط إحسان عبد الجبار و الصناعة والمعادن منهل عزيز و التجارة علاء الجبوري.

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