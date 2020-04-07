السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب في المنيا

الحريق تسبب في وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بمدينة المنيا من السيطرة على حريق هائل شب بمخزن أخشاب، قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، ما تسبب في وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين.

وتلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، ووقوع ضحايا.

علي الفور، انتقل رجال الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف والبحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم بندر المنيا، عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

تحرر محضر بموجب الواقعة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي المنيا العام.

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.