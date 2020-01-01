حظر قناتان تركيتان معارضتان انتقدتا الحكومة

تعرضت قناتان تلفزيونيتان في تركيا لحظر لمدة 5 أيام والتهديد بالتعليق الدائم، في خطوة انتقدتها منظمات حرية الصحافة.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن هيئة مراقبة وسائل الإعلام التابعة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون فرضت الحظر على تلفزيون "خلق" و"تيلا 1"، وهما محطتان تلفزيونيتان غالباً ما تعرضان وجهات نظر تنتقد الحكومة.

وعلقت عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، إلهان تاشجي، على حسابها "تويتر" على القرار أمس الأربعاء، قائلة إن المشاهدين الذين يضبطون القنوات "لن يروا سوى الشاشات السوداء" لمدة 5 أيام.

وأضافت أن القناتان ستفقد رخص البث بالكامل إذا عوقبتا مرة أخرى في المستقبل.

وبدأ التحقيق ضد قناة "تيلا1" الأسبوع الماضي بعد أن انتقد مذيع تلفزيوني السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي حكم من عام 1876 إلى عام 1909.

واتهم ميردان يانارداج السلطان عبد الحميد، بقمع التقدميين والاصلاحيين في الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر ووصفه بأنه "ديكتاتور حقير وعبدا للامبريالية".

وقد تعرضت قرارات الهيئة لانتقادات شديدة من لجنة حماية الصحفيين.

وفي بيان اللجنة قالت إنه ينبغي على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون ألا يعمل كأداة رقابة للحكومة، وعلى تركيا أن تتعلم كيف تتسامح مع وجود أي أصوات انتقادية في وسائل الإعلام الإذاعية".

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره بالسلطان العثماني باعتباره حاكماً إسلامياً قوياً حاول إنقاذ الإمبراطورية العثمانية المتحللة، لكن اليساريين والعلمانيين ينددون بقمعه البرلمان العثماني وقيامه بمجازر راح ضحيتها الأرمن.

ويعد تلفزيون "خلق" و"تيلا1" اثنين من وسائل البث المعارضة المتبقية في المشهد الإعلامي الذي أصبح في الغالب مواليا للحكومة.