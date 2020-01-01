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رئيس الوزراء الماليزي يشيد بشعبه لتعاونهم في مكافحة انتشار كورونا

محيي الدين ياسين - صورة أرشيفية
محيي الدين ياسين - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 1:28 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 1:28 م

أشاد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، بالشعب الماليزي لتعاونه في الالتزام بإجراءات التشغيل الموحدة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهنأ محيي الدين - في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - الشعب الماليزي على مساهمتهم في تحقق الإنجازات الكبيرة في مكافحة كوفيد-19، وقال "مبارك على عاملي الخطوط الأمامية! مبارك على الشعب الماليزي".

وأضاف أن انخفاض الإصابات الجديدة اليومية بعدد مكون من رقم واحد مؤخراً، قد أظهر المستوى العالي من الوعي والمعرفة بين الشعب الماليزي عن فيروس كورونا وسبل الحد من انتشاره، داعيا الماليزيين بمواصلة الامتثال بإجراءات التشغيل الموحدة، وأن يتخذوا إجراءات احترازية في غالب الأوقات أينما كانوا.


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