ترامب يزور جبل راشمور رغم جدل وقلق من كورونا

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منظر عام لجبل راشمور في صورة من أرشيف رويترز.

سيبدأ الرئيس الأمريكي الاحتفال بيوم الاستقلال الموافق الرابع من يوليو تموز بزيارة لجبل راشمور يوم الجمعة على الرغم من مخاوف من أن الزيارة قد تجذب حشدا ضخما خلال جائحة فيروس كورونا ووسط انتقادات من السكان الأصليين للزيارة.

ومن المقرر أن يشهد ترامب عرضا بالألعاب النارية مع آلاف عند النصب التذكاري الشهير في ولاية ساوث داكوتا. ونُحتت على جبل راشمور وجوه أربعة رؤساء أمريكيين سابقين هم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وابراهام لينكولن.

ولم يشهد الموقع عرضا للألعاب النارية منذ 2009 بسبب مخاوف بيئية. ويدافع ترامب عن استئناف العروض كما تقول الولاية إن حالة الغابة المحيطة تحسنت منذ ذلك الحين وإن تقنيات الألعاب النارية تطورت.

وسيكون العرض أحدث تجمع كبير بحضور ترامب في تحد لتوصيات خبراء الصحة لتجنب الحشود الكبيرة وسط تزايد في حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء البلاد.

وانتقد سكان أصليون، وردت أنباء عن أنهم قد ينظمون احتجاجا أثناء وجود ترامب، الزيارة بسبب خطر نشر العدوى ولأنها تحتفل بالاستقلال الأمريكي في منطقة مقدسة بالنسبة لهم.

ومن المقرر أن يقيم ترامب احتفالا آخر بعطلة الرابع من يوليو تموز يوم السبت في واشنطن.