وزير الصحة الألماني ينفي مسؤوليته عن التقصير في مواجهة أزمة كورونا

رفض وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الجمعة، اتهامه بالمسؤولية الشخصية عن التقصير في مواجهة وباء كورونا عند بداية الأزمة.



وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي شراء مزيد من الأقنعة في وقت أبكر مما جرى دافع الوزير عن الإجراءات التي اتبعت في ذلك الوقت دفاعا تاما.



وأضاف شبان ردا على سؤال لمجلة "دير شبيجل" قائلا: "هل كان ينبغي أن نبادر بشراء الأقنعة الواقية في وقت أبكر، نعم بطبيعة الحال"، ولكن في الوقت ذاته، كما قال شبان، فإنه لم يقرر عامدا عدم شراء المزيد من تلك الأقنعة.



وقال شبان: "لم يأت أحد إلي في يناير الماضي أو قبل عام من الآن قائلا إن علينا شراء أقنعة واقية ".



وحول سؤال عن أن الكثير من الأقنعة التي استوردتها وزارته كانت رديئة الجودة، وكانت نسبة الرديء منها أكثر من 20%، قال شبان: "لا يمكنني أن أعتبر نفسي مسؤولا عن شراء مثل هذه المنتجات مقابل الكثير من أموال دافعي الضرائب دون فحصها".



وردا على اتهامه بأنه واجه الأزمة في بدايتها بنوع من "التراخي"، قال شبان: "سبق أن وضعت صفة "يقظ" قبل هذه الكلمة في وصف الحالة وقلت وقتها يجب أن نتبع منهجية "التراخي اليقظ"، مشيرا إلى أنه يفضل اليوم استخدام كلمة "تدبر"، مبينا أنه قال مع ذلك ومنذ اليوم الأول إنه يأخذ مسألة تفشى الفيروس مأخذ الجد.