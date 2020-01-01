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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 1830

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:09 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:09 م

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الجمعة في لبنان إلى 1830 إصابة بعد تسجيل 34 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 35.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر إجمالي عدد الوفيات عند 35.

وبلغ عدد الحالات الحرجة خمس حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1292 حالة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آذار/ مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتم تمديد التعبئة العامة حتى الثاني من آب/ أغسطس المقبل ضمنا.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية الشهر الجاري حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

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