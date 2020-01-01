سوريا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 328

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 328.

وقالت الوزارة في بيان لها تقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه " تم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 328".

وأضافت "تم تسجيل وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 ، كما تم تسجيل شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123 ".

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.