لبنان: محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي معلقة

قال وزير المال اللبناني غازي وزني في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي "عُلقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحد".

وفي التصريحات التي أكدتها لوكالة رويترز مصادر رسمية، قال وزني إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات. وأشار إلى أن "ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات".

وتابع قائلا: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين ​الحكومة​ ومجلس النواب​، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".