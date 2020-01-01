مكتب الأمم المتحدة الحقوقي قلق حيال الاعتقالات في هونج كونج

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء غموض القانون الأمني الجديد الذي فرضته بكين في هونج كونج، وإزاء السرعة التي جرى بها تطبيقه.



وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية: "نشعر بالقلق إزاء الاعتقالات التي تمت بالفعل بموجب القانون، وبأثر فوري، في حين أنه ليس هناك معلومات وفهم كاملين لمدى الجرائم".



وأضاف أن تحليلا أوليا للقانون أظهر أن الجرائم ليست محددة على نحو واضح، وهو ما يشكل خطرا في تطبيقه بشكل تمييزي وتعسفي.



غير أن كولفيل أشار إلى أن القانون يؤكد على الحريات الأساسية والإجراءات القانونية داخل المحكمة، وأيضا على الحقوق السياسية.