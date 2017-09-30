رئيس وزراء بريطانية: لم نخرج من منطقة الخطر بعد

يلقي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كلمة، اليوم الجمعة، يدعو فيها مواطني بلاده إلى التصرف بمسؤولية في الوقت الذي تستعد فيه الحانات لفتح أبوابها مجددا وسوف ترفع الحكومة قواعد الحجر الصحي القيود على السفر لأكثر من 50 دولة.

وسيقول جونسون في مؤتمر صحفي اليوم: "لم نخرج من منطقة الخطر بعد... نجاح تلك الشركات وسبل رزق هؤلاء الذين يعتمدون عليها، وفي نهاية المطاف الصحة الاقتصادية للدول ككل تعتمد على تصرف كل فرد منا بمسؤولية"، بحسب بيان أرسله مكتب رئيس الوزراء إلى وكالة بلومبرج للأنباء عبر البريد الإلكتروني.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم والفنادق ودور السينما ومصففو الشعر أبوابها مجددا بدءا من غد السبت، بعد ثلاثة أشهر ونصف من إغلاق اقتصادي لاحتواء فيروس كورونا.

وفي مزيد من التخفيف للقيود، من المقرر أن ينشر وزير النقل البريطاني جرانت شابس قائمة باسماء الدول التي سيتم اعفاء القادمين منها من شرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وعلى النقيض من ذلك، سيخضع القادمون إلى إنجلترا من الولايات المتحدة، حيث معدلات الإصابة مازالت مرتفعة، للحجر الصحي، بحسب ما قاله شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).