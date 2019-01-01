معدل التضخم في تركيا يتجاوز 12% خلال يونيو

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 62ر12 في المئة خلال شهر يونيو مقارنة بـ 39ر11 في المئة في شهر مايو السابق عليه.

وسجلت المشروبات الكحولية والتبغ أكبر زيادة في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 41ر22 في المئة، تليها الخدمات بنسبة 8ر19 في المئة، و 95ر14 في المئة في الإسكان مقارنة بيونيو 2019، وفقا لبيانات المعهد التركي للإحصاء (تركستات).

وانخفضت قيمة الليرة التركية قليلا لتصل إلى 855ر6 مقابل الدولار عقب صدور تقرير التضخم.

وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 25ر8 في المئة في يونيو، بعد خفضه شهريا منذ يوليو 2019.

وأشار البنك إلى توقعات بأن التضخم سيظل مرتفعا بسبب التأثيرات الموسمية وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 54ر9 في المئة.