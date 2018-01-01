كبير المفاوضين الروسي يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

توجه كبير المفاوضين الروسي، دميتري كوساك، إلى العاصمة الألمانية برلين للتفاوض حول حل في النزاع الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة إن الأمر يدور يتعلق باجتماع عمل، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وذكر المتحدث أنه سيتم إجراء المحادثات بمنأى عن وسائل الإعلام، مضيفا أن الممثل الأوكراني في المفاوضات أندجي يرماك يعتزم أيضا المشاركة في الاجتماع.

وتتوسط ألمانيا وفرنسا في الصراع منذ ست سنوات. وفي بداية ديسمبر الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا للمرة الأولى، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس. وتم التخطيط لعقد قمة أخرى في برلين هذا الربيع، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن محاولات عدة للتوصل إلى هدنة دائمة في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا باءت بالفشل حتى الآن.

وأصبحت أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا على طول الحدود الروسية تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، لقي حوالي 13200 شخص حتفهم في المعارك بين القوات الحكومية والانفصاليين منذ ذلك الحين. ولا تزال خطة سلام بين الطرفين مجمدة.