إصابات كورونا في أمريكا تسجل رقما عالميا جديدا وتتجاوز 55 ألفا في يوم واحد

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يوم الخميس، في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

وبلغ العدد اليومي للإصابات في الولايات المتحدة 55274 حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو حزيران والبالغ 54771.

وقبل حوالي أسبوعين، كانت الولايات المتحدة تسجل حوالي 22 ألف إصابة جديدة يوميا. وسجلت أكثر من 40 ألف حالة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية.

وأظهر تحليل أعدته رويترز أن الإصابات الجديدة ارتفعت في 37 من بين ولايات البلاد الخمسين خلال الأربعة عشر يوما الماضية، مقارنة مع الأسبوعين السابقين.

كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.