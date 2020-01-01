استطلاع يكشف انخفاض التأييد لحزب أردوغان وتزايد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة "جمهورييت" أن استطلاعا جديدا للرأى أظهر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يفقد الناخبين بينما يسير حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" الذى أسسه وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان فى مسار تصاعدي.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أبحاث الاقتصاد في إسطنبول في الفترة من 29 إلى 30 يونيو بمشاركة 514 مشاركاً، عاد حزب العدالة والتنمية إلى التراجع بعد موجة قصيرة خلال المراحل الأولى من وباء "كوفيد-19".

وتشير النتائج إلى أن نسبة تصويت حزب العدالة والتنمية بلغت 36.7 % بينما وصل حليفه حزب الحركة القومية إلى 9.5 % ليقل عن الحد المطلوب لدخول البرلمان 10%، وفقا للصحيفة.

وجاء بعد حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى بنسبة 18.63 % وحزب الشعب الديمقراطى الكردى بنسبة 10.43 %.

فيما حقق حزب "ديفا" الذي تأسس في شهر مارس الماضي 2.4%، حيث تضاعفت نسبة التصويت عن الاستطلاع السابق الذى اجرته الشركة.

أما حزب "إيي" الذي يتألف أساساً من أعضاء حزب الحركة القومية السابقين الساخطين على التحالف مع حزب العدالة والتنمية، بلغ التصويت 9.20 %.

وحصل حزب المستقبل ، وهو حركة سياسية اخرى انشقت عن حزب العدالة والتنمية ، الذى اسسه رئيس الوزراء السابق أحمد داوود اوغلو، على 0.78% من الأصوات، وفقا للاستطلاع.

وقد تم تقديم نتائج الاستطلاع دون توزيع الناخبين المترددين الذين مثلوا 10.70 % بين الاحزاب.