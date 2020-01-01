الإسكندرية: السماح باستغلال الشواطئ وحمامات السباحة بضوابط

قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اللواء جمال رشاد، إنه تم السماح لنزلاء القرى السياحية وعددها 43 قرية سياحية باستغلال المساحات الشاطئية وحمامات السباحة بضوابط، واستغلال ربع المساحة فقط.

وأضاف رشاد في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الجمعة، أن الضوابط تتضمن الالتزام بالتباعد الجسدي وترك المسافات بين نزلاء القرية، وشغل ربع المساحة فقط من المساحات الشاطئية وحمامات السباحة.

وأشار إلى أن المقاهي والكافيهات في القرى السياحية تلتزم بنفس الضوابط المقررة من مجلس الوزاراء، مثل اشتغلال 25% من المساحة وعدم تقدم الشيشة، مع تواجد جهاز قياس الحرارة.

ولفت إلى إرسال الضوابط للتوقيع عليها من قبل أصحاب القرى السياحية، موضحًا أن المقهى غير الملتزم في العموم بجهاز قياس الحرارة وتخصيص عامل، سيتم إلغاء الترخيص وإجراءات حازمة أخرى سيتم الإعلام عنها خلال الفترة المقبلة.