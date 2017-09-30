200 ألف تسريب لمياه الصرف الصحى بالأنهار البريطانية فى عام واحد فقط

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شهد عام 2019، تخلص شركات المياه البريطانية، من مخلفات للصرف الصحى فى الأنهار البريطانية دون معالجة مسبقة بزيادة تقدر بـ200 ألف مرة بحسب بيانات مفصلة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية وفقا لبيانات حصلت عليها، أن مجموع ساعات تصريف مياه المجارى فى الأنهار بلغت مليون ونصف ساعات.

وأضافت أن هناك 5 من أشهر الأنهار المتخذة للسباحة والتجديف، تعرضت لتسريبات المجارى ما يهدد صحة السباحين والمتنزهين.

وتابعت الصحيفة أن ذلك وقع عبر أنابيب تصريف المجارى بحالات الطوارئ من هطول الأمطار، ولكن البيانات أظهرت إلقاء شركات المياه للفضلات غير المعالجة بالأنهار دون وجود طوارئ من الطقس الماطر الذى يتطلب ذلك.

وأشارت الصحيفة لتقارير أخرى تأكد احتمالية انتقال فيروس كورونا عبر التعرض لمياه الصرف غير المعالجة بجانب احتوائها على بكتيريات الجهاز الهضمى بآلاف أضعاف ما تحويه المياه المعالجة.

ومن جانبها تحججت شركات المياه البريطانية ال9، بكون هطول المطر وصعوبة معالجة مياه الصرف بتلك الأوقات ما تسبب بالمشكلة، بينما يتهم النشطاء شركات المياه باتخاذ تلك الحجة مبررا للتساهل فى أمر يهدد صحة الناس.

وأظهرت البيانات أن كثير من مصارف شركات المياه لم تكن مزودة بأجهزة المراقبة التى بشأنها رصد تسريبات الصرف الصحى.