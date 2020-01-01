العراق يقر العقار الروسي للاستخدام التجريبي للمصابين بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية سيف البدر، اليوم الجمعة، إقرار عقار أفيفافير الروسي للاستخدام تجريبيا للعراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وقال البدر - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أقر رسميا عقار "أفيفافير" الروسي للاستخدام تجريبيا في علاج المصابين بفيروس كورونا في العراق"، منوها إلى أن المُقر هو الاسم العلمي وليس التجاري.

وأشار إلى أن العراق ليست لديها مشكلة توريد هذا العلاج سواء من داخل البلاد، وخارجها، من معمل حكومي أو أهلي، حيث إن التفاصيل الخاصة بالتوريد عائدة لوزارة الصحة والبيئة، وترحب بأي جهة تورد العقار إلى العراق حسب الضوابط العالمية للدولة المعتمدة بالتصنيع، والمواد الأولية، ونجاح الاختبار، وأنه حتى الآن كما هو معلوم لا يوجد لقاح أو علاج لفيروس كورونا، في كل العالم حتى في روسيا هو علاج تجريبي.

وأوضح أن ما يعلن في العالم من التوصل إلى علاجات ولقاحات، لازالت تجارب نتائجها متفاوتة من ضمنها روسيا التي حققت نتائج إيجابية حتى الآن بعقار أفيفافير الذي نصح للبدء بتجربته، وندرس النتائج ونأمل أن يثبت جدارته وفاعليته.

وينتج عقار /أفيفافير/ في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة /خيمرار/ لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا، وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية أمان استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أية آثار جانبية جديدة.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.