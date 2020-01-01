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إصابة 55 شخصا بكورونا في كفر الشيخ ووفاة 3 آخرين

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:01 م

سجلت مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة عبر سجلات المديرية تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إصابة 55 شخصا بفيروس كورونا المستجد.

و تم وضع المصابين عقب إيجابية المسلحة التي أخذت منهم بمستشفيات العذل بالمحافظة ببلطيم وسيدى غازي ومستشفى حميات كفر الشيخ ودسوق ومستشفى الصدر.

كما سجلت السجلات شفاء 13 شخصًا من الفيروس وغادروا المستشفيات وعادوا إلى مناذلهم.

كما سجلت وفاة 3 من المصابين بالفيروس، وتم تغسيلهم، وتجهيزهم للصلاة عليهم، تمهيدا لدفنهم بمسقط رأسهم بواسطة ذويهم.

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