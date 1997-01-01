الناشط البارز ناثان لو يعلن فراره من هونج كونج

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أعلن الناشط البارز ناثان لو، أنه غادر موطنه الأصلي هونج كونج في محاولة لتجنب الاضطهاد بموجب قانون شامل للأمن القومي فرضته بكين على الإقليم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال لو عبر تويتر في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إنه اختار مواصلة نشاطه من خارج البلاد بدلا من إلتزام الصمت أو التعرض للاضطهاد في موطنه.

ولم يكشف عن مكان وجوده، مشيراً إلى المخاطر الأمنية.

وكتب لو يقول "لا يوجد أحد من مواطني هونج كونج يتوهم أن بكين لديها أي نية لاحترام حقوقنا الأساسية والوفاء بوعودها لنا".

وذكر "لقد بدأت الاعتقالات الجماعية منذ اليوم الأول من تطبيق قانون الأمن القومي".

ويستهدف قانون الأمن القومي ، الذي فرض يوم الثلاثاء الماضي، في هونج كونج الداعين للانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

ويقول منتقدون إن الهدف من القانون هو قمع المعارضة في هونج كونج، التي شهدت احتجاجات شديدة العام الماضي.

وقال لو إن سلامته ربما تكون بالفعل في خطر بعد أن انتقد القانون في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي والتي شارك فيها عبر بث مباشر يوم الأربعاء.

ولطالما ضغط لو على المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات لمواجهة سلطة بكين المتزايدة في هونج كونج، والتي هي مستعمرة بريطانية سابقة وعدت بالحكم الذاتي من الصين حتى عام 2047.

وأعلن حزبه السياسي "ديموسيستو" حل نفسه يوم الأربعاء بعد تنحي العضوين القياديين جوشوا وونج وأجنيس تشو، مستشهدين بمخاطر على المجموعة بموجب القانون.

وقال لوفي تغريدته الأخيرة معلنا رحيله:"عندما أقلعت الطائرة من المدرج، نظرت للمرة الأخيرة إلى الأفق الذي لطالما أحببته".

وأضاف "إذا كان لدي نصيب للعودة، آمل أن أبقى كما أنا: نفس الشاب الذي لديه نفس المعتقدات. المجد لهونج كونج."

وقالت حكومة هونج كونج في وقت متأخر من يوم الخميس إن شعار الاحتجاج الشعبي "تحرير هونج كونج ، ثورة عصرنا"، يعد خرقا للتشريع الجديد لأنه يشير إلى دعم انفصال هونج كونج عن البر الرئيسي للصين.

وقالت قيادة الإقليم إن الشعار يشير إلى تغيير الوضع القانوني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أو "تقويض سلطة الدولة".

وكان الشعار دعامة أساسية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي. وانتشرت الأعلام السوداء والقمصان والملصقات التي تظهر الكلمات باللون الأبيض بالإنجليزية والكانتونية، وكذلك الأعلام التي تدعو إلى استقلال هونج كونج.

واعتقل يوم الأربعاء أكثر من 300 شخص في احتجاجات تسبب فيها تمرير القانون. وكان من بين الاعتقالات 10 حالات بموجب القانون الجديد.

وسلمت بريطانيا السيطرة على هونج كونج للصين عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري. ووافقت بكين على دعم الحريات الأساسية في الإقليم بموجب إعلان صيني بريطاني في عام 1984.