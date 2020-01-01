فرنسا: وفيات كورونا تقترب من 30 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29893.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة عن السلطات الصحية قولها: إن عدد المرضى، الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات شهد انخفاضا تحت سقف الـ8 آلاف لأول مرة منذ 22 مارس، حيث يعالج حاليا 7990 شخصا من العدوى، مقابل 8148 يوم الخميس.

وانخفض عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بـ13 حالة ليصل إلى 560، ما يمثل استمرارا للمنحى التنازلي بالنسبة لهذه الفئة.