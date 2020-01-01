 فرنسا: وفيات كورونا تقترب من 30 ألفا - بوابة الشروق
الجمعة 3 يوليه 2020 10:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فرنسا: وفيات كورونا تقترب من 30 ألفا

الاصابة بالكورونا - ارشيفية
الاصابة بالكورونا - ارشيفية
باريس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 9:20 م

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29893.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة عن السلطات الصحية قولها: إن عدد المرضى، الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات شهد انخفاضا تحت سقف الـ8 آلاف لأول مرة منذ 22 مارس، حيث يعالج حاليا 7990 شخصا من العدوى، مقابل 8148 يوم الخميس.

وانخفض عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بـ13 حالة ليصل إلى 560، ما يمثل استمرارا للمنحى التنازلي بالنسبة لهذه الفئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك