بريطانيا تسمح بدخول المسافرين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا دون قيود الحجر الصحي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إعفاء المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا ودول أخرى من قواعد الحجر الصحي المفروضة على ركاب الرحلات الجوية الدولية الذين يصلون إلى البلاد.

وصرح وزير النقل جرانت شابس بأنه سيتم في وقت لاحق اليوم نشر قائمة كاملة بأسماء الدول التي تقرر اعفاء مواطنيها من قاعدة فرض عزل ذاتي لمدة 14 يوما والتي تطبق على جميع الوافدين إلى انجلترا من الخارج.

ولكن وزراء في اسكتلندا ذكروا أنهم لن ينساقوا بشكل آلي وراء قرار انجلترا، فيما لم يتضح بعد موقفي ويلز وايرلندا الشمالية من هذا القرار.

ومن جهة أخرى، تعتزم ثلاث شركات طيران كبرى تعمل في بريطانيا التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا من أجل إبطال قرار الحجر الصحي.

وقال شابس في بيان: "اليوم يمثل الخطوة التالية في عملية إعادة فتح بلادنا العظيمة بشكل حذر"، غير أنه حذر من أن بريطانيا "سوف تتحرك بسرعة لحماية نفسها إذا ما ارتفعت وتيرة الإصابات في البلدان التي أعيد الارتباط بها".