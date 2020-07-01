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القبض على رجل مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي

جاستن ترودو
جاستن ترودو
أوتاوا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 3:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 3:24 ص

ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل مسلح بعد دخوله منطقة سكنية بها مقر إقامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت مبكر من صباح الخميس، بحسب شرطة الخيالة الملكية الكندية.

وقالت الشرطة إن الرجل "اخترق مدخل المشاة الرئيسي" وأن سيارته كانت معطلة عند الاصطدام. وأظهرت صور من هيئة الإذاعة الكندية سي بي سي أن البوابة بدت متضررة بعد الحادث.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إن الرجل، وهو فرد بالقوات المسلحة الكندية، "اعتقل قبل الساعة الثامنة والنصف بقليل (1230 بتوقيت جرينتش) دون وقوع أي أحداث وتم احتجازه لدى الشرطة لاستجوابه".

يشار إلى أن الـ"ريدو هول" هو المقر الرسمي للحاكم العام الكندي، ويعيش ترودو وعائلته في الـ"ريدو كوتاج".

وأكدت الشرطة أنه لا ترودو ولا الحاكمة العامة، جولي باييت ، كانا في المبنى عند وقوع الحادث.

وقالت مساعدة المفوض، برنادين تشابمان "بسبب يقظة أفرادنا  وتصرفهم السريع وتقنيات خفض التصعيد الناجحة، تم التعامل مع هذه الحادثة بسرعة وبطريقة سلمية".

وتقوم شرطة الخيالة الملكية الكندية بالتحقيق ولكن لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات.

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