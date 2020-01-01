الكويت: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 48672

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 813 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 48672 في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتهابالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 360 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال ال24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة.

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.