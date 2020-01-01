طبيب أمريكي يحذر من طفرة جديدة لفيروس كورونا ربما تزيد من انتشاره

حذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن سلالة جديدة لفيروس كورونا متفشية في أنحاء العالم قد تحتوي على طفرة تُمكنها من الانتقال من شخص لآخر بسهولة أكثر.

وأشار فاوتشي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى مقال علمي نشرته إحدى الصحف المتخصصة في علم الأحياء الخلوي..أكد وجود سلالة فيروس جديدة متفشية يُعتقد أنها انتشرت أولًا في إيطاليا.

وأضاف أن هذه السلالة قد تكون تحمل حمولة فيروسية أكبر في الجهاز التنفسي، مما يعزز إمكانية انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأوضح أن البيانات أظهرت أن هناك طفرة واحدة تُمكن الفيروس من التكاثر بشكل أفضل وقد يحتوي على حمولة فيروسية أعلى.

وأكدت الدراسة، التي نشرها باحثون تابعون لفريق بحثي متخصص في علم الجينوم بجامعة شيفيلد البريطانية، أن السلالة الجديدة أصبحت الأكثر تفشيًا في أنحاء العالم.فيما أشار الباحثون إلى أنه لا توجد أدلة حتى الآن تثبت أن هذه السلالة الجديدة أكثر حدة.