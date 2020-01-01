يتأثر الجسم بالكامل بارتفاع درجات الحرارة ولهذا يجب تجنب السير في الشمس أو المناطق المزدحمة التي ترتفع فيها الحرارة، ولكن المناطق الحساسة يكون التأثير عليها أكبر وهذا يفسر سبب ظهور حبوب واسمرار بهذه المنطقة في شهور الحر، ولذلك يجب الاستعانة بروتين حماية.

ووفقًا لموقع مستشفى تكساس الأمريكي، فإن العرق الذي يفرزه الجسم بسبب ارتفاع درجة الحرارة له تأثير على "منطقة البكيني" عند السيدات، ويمكن أن تتسبب أخطاء إزالة الشعر إلى تفاقم الأزمة مما يسبب إحراجًا للمتزوجات.

وتحتاج المنطقة الحساسة إلى أن تكون عملية إزالة الشعر مريحة في الصيف لأن سخونة الطقس تسبب التهابات، ولهذا يجب عند استخدام الشفرات كوسيلة لإزالة شعر هذه المنطقة أن تكون نظيفة تمامًا ومطهرة بالماء الساخن لأن الجلد يلتقط البكتيريا سريعًا ومع العرق يمكن أن تشعر المرأة بالحكة الشديدة والاحمرار الذي يصاحبه التهابات.

أما إذا كانت المرأة تستخدم الشمع "الواكس"، فيجب التأكد من أن درجة حرارته مناسبة لأن مع الحر وتعرق الجسم وارتفاع حرارته يسهل حدوث تهيج في الجلد وينتج عنه ألم واحمرار، مع ضرورة عدم استخدام أي وسيلة لإزالة الشعر إذا كانت هذه المنطقة تعاني من التهابات بسبب ارتفاع الحرارة.

وعند تنظيف المنطقة الحساسة خلال الطقس الدافئ، يجب عدم استغراق وقت طويل في ذلك لأن درجة الحموضة تتأثر كثيرًا مع ضرورة تجنب المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية بنسبة كبيرة أو صابون واللجوء إلى الماء العادي لأنه مرطب طبيعي ومنظف لا يسبب التهابات مع الاهتمام بتجفيف المنطقة جيدًا لأنها مع العرق معرضة للإحمرار الذي ينتج عنه مع الوقت اسمرار في درجة الجلد ورائحة كريهة.

كما يجب تجنب الملابس الضيقة لأنها مع الرطوبة تسبب تهيج شديد في الجلد خاصةً خلال ممارسة الرياضة أو القيام بأعمال منزلية تحتاج إلى حركة مستمرة، والالتزام بالملابس القطنية الفضفافة التي تسمح بتنفس الجلد وعدم تكون العرق أيضًا، إضافة إلى ترطيب المنطقة من وقتًا لآخر وتغيير الملابس مرة أو مرتين يوميًا وفقًا لمقدار العرق الذي ينتجه الجسم ومستوى درجة الحرارة، مع الاستحمام مرة يوميًا لعدم تكون بكتيريا في المنطقة الحساسة لأن سرعة تكونها في هذه المنطقة من الجسم لا يحتاج إلى وقت طويل.