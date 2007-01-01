كشفت البيانات النهائية لمؤسسة إي.إتش.إس ماركيت للدراسات الاقتصادية انكماش قطاع الخدمات في اليابان بوتيرة أبطأ خلال يونيو الماضي، بعد أن عادت بعض الشركات إلى ممارسة نشاطها.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في مصرف "إيه يو جيبون بنك" بشكل حاد من 5ر26 نقطة في مايو إلى 45 نقطة في يونيو، فيما كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 3ر42 نقطة.

ويذكر أن أي قراءة للمؤشر أدنى من خمسين نقطة تشير إلى انكماش القطاع.

كما ارتفع الناتج في يونيو، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت الثقة إلى أعلى معدلاتها خلال أربعة أشهر، فيما أعربت بعض الشركات عن شعورها بالتفاؤل.

ومن جهة أخرى، تجاوز الطلب حجم المعروض في الاقتصاد الياباني بمقدار 29ر0 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، بحسب تقديرات البنك المركزي الياباني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني، والتي تغطي مجموعة واسعة من أوجه العرض والطلب، تراجعت بذلك في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بنسبة معدلة مقدارها 07ر1 في المئة.

وتشير الفجوة الإيجابية في الناتج إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهي ظاهرة مفيدة للاقتصاد، وتشكل ضغطا على التضخم. ويتابع البنك الأمور عن كثب لتقييم ما يحدث من تقدم نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2 في المئة.