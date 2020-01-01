 إجراء اختبارات الكشف عن كورونا لأكثر من 10 ملايين شخص في بكين - بوابة الشروق
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إجراء اختبارات الكشف عن كورونا لأكثر من 10 ملايين شخص في بكين

الصين
الصين
بكين - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:52 م

أجرت سلطات العاصمة الصينية (بكين) اختبارات الحمض النووي للكشف عن كورونا المستجد لأكثر من 10 ملايين و400 ألف شخص من سكانها حتى أمس الخميس، منذ عودة حالات الإصابة بالمرض محليا في الحادي عشر من شهر يونيو الماضي.

وقال نائب رئيس دائرة التنظيم بلجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية بكين "تشانغ تشيانغ" - في تصريح اليوم الجمعة - إن بكين زادت في الفترة الأخيرة من عدد مراكز اختبار الحمض النووي إلى 170 مركزا، بطاقة تمكنها من اختبار أكثر من 458 ألف عينة يوميا.

وسجلت بكين خلال الفترة من 11 يونيو إلى 2 يوليو، 331 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد نتيجة عدوى محلية، وذلك بعدما شهدت المدينة 57 يوما لم تسجل فيها أي حالات إصابة منقولة محليا.

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