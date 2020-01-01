الصحة الفلسطينية: 204 إصابات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3689

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3689.

وصرحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الإصابات 26 إصابة في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، و165 إصابة في محافظة الخليل، و1 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و2 في محافظة أريحا والأغوار، و1 في محافظة قلقيلية.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات اليوم ارتفعت إلى 4، ثلاثة في الخليل وواحدة في القدس، ومجمل الوفيات في فلسطين 15حالة.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع ليصل إلى 3689، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 3037، فيما بلغ عدد حالات التعافي 637 حالة.