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الفلبين تسجل 1531 إصابة جديدة بكورونا

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:14 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:14 م

أعلنت الفلبين اليوم الجمعة عن زيادة يومية بلغت 1531 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد لأكثر من 40 ألف، منذ تأكيد أول حالة إصابة قبل ستة أشهر.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 ارتفعت أيضا إلى 1280بتسجيل ست وفيات جديدة.

وأضافت الوزارة أن قائمة الحالات الجديدة ضمت 688 مؤكدة مؤخرا بينما تم اعتبار 843 أنها "حالات متأخرة" أوتأكدت مسبقا ولكن لم تضف إلا مؤخرا للحصيلة الإجمالية.

وتابعت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 40336 حتى اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن الزيادة يمكن أن تكون ناتجة عن تحول إلى نظام استخلاص بيانات جديد يسمح بتسجيل المنشآت التي تجري اختبارات على مدار الساعة.

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