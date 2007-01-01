اليابان تطلب من أمريكا تسليم رجلين تتهمهما بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

طلبت اليابان من الولايات المتحدة رسميا تسليم جندي سابق بالقوات الخاصة الأمريكية وابنه تتهمهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد خلال انتظاره المحاكمة بشأن مخالفات مالية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية يوم الخميس إن اليابان قدمت طلبا لوزارة الخارجية الأمريكية لتسليم مايكل تيلور وابنه بيتر بعد احتجازهما في ولاية ماساتشوستس في مايو أيار.

ولا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين اليابان ولبنان.



ولم يرد محامو تيلور وابنه على طلبات للتعقيب حتى الآن. وكان المحامون قد قالوا إن تيلور وابنه لا يواجهان اتهامات في اليابان تجعل تسليمهما ممكنا بناء على اتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان.

ولم ترد السفارة اليابانية في واشنطن ووزارة العدل الأمريكية على طلبات للتعقيب.



كانت السلطات قد ألقت القبض على الاثنين في مدينة هارفارد بولاية ماساتشوستس يوم 20 مايو أيار بناء على طلب اليابان بعدما اتهمتهما في يناير كانون الثاني بمساعدة غصن على الفرار من البلاد داخل صندوق يوم 29 ديسمبر كانون الأول 2019.

وفر غصن إلى لبنان،حيث قضى طفولته، بعدما اتُهم بارتكاب مخالفات مالية. وينفي غضن الاتهامات.