كيف تحافظين على صحة شعرك خلال ارتفاع درجات الحرارة

تغير درجات الحرارة يمكن أن يحدث حالة من الارتباك في الشعر، ومع تحذير الأرصاد الجوية من الطقس الساخن الذي سيستمر حتى الأحد المقبل، يجب حماية الشعر وفروة الرأس من الضرر؛ وذلك لأنهم يتأثرن بالصيف.

وحتى تحافظين على شعرك خلال ارتفاع درجة الحرارة، عليكِ اتباع النصائح التي قدمها موقع " جود هاوس كينيج" الأمريكي الخاص بالمرأة.

1- مهما كان حبك لربط شعرك، عليكِ تركه دون قيد في الليل حتى يتنفس جيدًا لأن ربطه كثيرًا يتسبب في التقصف.

2- عليكِ قص الأطراف إذا كان شعرك متضررًا من الصيف بشدة، حتى تمنحي شعرك فرصة ليكون أطول وأكثر قوة؛ لأن الشعر يجب أن يقص أطرافه كل 8 إلى 12 أسبوعًا.

3- عليكِ عمل قناع لشعرك مرة كل أسبوعين حتى يكون رطبا بشكل دائم ولا يتأثر بتغير فصول السنة وفصل الصيف بشكل خاص.

4- مهما كان الشامبو والبلسم الذي تستخدميه، عليك اختيار النوع الذي يقاوم التقصف والدهون الزائدة؛ لأن السخونة التي ستكون في الصيف ستعرض شعرك للتقصف ستزيد من نسبة زيوت فروة الرأس مما يتسبب في ظهور القشرة؛ لذلك عليكِ حمايته بهذا النوع من البلسم والشامبو.

5- يجب التركيز على تناول الأغذية التي تحتوي على البروتين بشكل يومي؛ لأنه يساعد في تقوية الشعر ويحميه من الجفاف والتقصف.

6- دلكي شعرك بزيت الزيتون مرة أسبوعيًا، واشطفيه بالماء بشكل عادي؛ لأنه يرطب الشعر ويغذي الخصلات، كما يمد الشعر بالدهون التي يحتاجها ليظل قويا ولامعا.