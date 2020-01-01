حديث الحقائق عن عدوى (كوفيد-19)

زادت التساؤلات فى الفترة الأخيرة عن مدى خطورة مرض كوفيد ١٩ الناتج عن عدوى الكورونا على ما يعانون الأمراض المزمنة والذين اعتبروا الأكثر عرضة للمضاعفات مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية والفشل الكلوى المزمن وغيرها من الأمراض المستعصية.

وقد برزت حالة غير مرضية ولكنها تؤثر على صحة المرأة ألا وهى الحمل كإحدى الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات.

أظهرت الأبحاث والدراسات أن عادة ما تصاب المرأة الحامل بالكورونا بصورة بسيطة أو متوسطة على الأكثر، ونادرا ما تتطور إلى شديدة أو حرجة، ولعل التساؤل عن مدى خطورة المرض على الجنين هو الأكثر شيوعا.

لوحظ أن انتقال المرض من الأم إلى الجنين من الأمور النادرة نسبيا على عكس المتوقع.

وتبقى المشكلة فى تشخيص المرض وعلاجه قائمة حيث إننا نعتمد اعتمادا كبيرا على الأشعة المقطعية على الصدر والتى قد تشكل خطرا على الجنين المتكون. لذا يكمن الحل فى عمل الأشعة بعد ارتداء واق على البطن يمنع وصول الأشعة للجنين مع تصوير الصدر فقط. مع العلم أن جرعة الأشعة المنبعثة من الجهاز عند التصوير لا تؤدى إلى تأثير يذكر على الجنين إذا لم يتم تكرارها فى وقت قصير.

وبالتالى يمكن تشخيص عدوى الكورونا فى الحوامل والتى سيتم بدء العلاج على أثرها.

أما العلاج فهو ما قد يمثل بعض الخطورة على الجنين، خاصة بعض المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات التجلط.

وعلميا يتم تقسيم الأدوية حسب تأثيرها على الجنين إلى خمس مجموعات، آمن تماما فى الحمل، وآمن غالبا فى الحمل، وقد يحمل بعد الخطورة على الجنين، وغالبا يحمل خطورة على الجنين.

والمجموعة الأخيرة تحمل خطورة أكيدة على الجنين.

وتكمن الخطورة على الجنين فى احتمال حدوث عيوب خلفية أو التسبب فى وفاة الجنين.

عادة لا يتم استخدام المجموعة الرابعة والخامسة نهائيا إلا فى وجود خطورة حقيقية على حياة الأم ويكون استخدامها مشروطا بموافقة الأم أو أقارب الدرجة الأولى فى حالة عدم الإدراك.

وغالبا ما يتم استخدام أدوية تقع فى المجموعة الثانية والثالثة لعلاج عدوى الكورونا بالحوامل، إلا فى حالة التطور الشديد للحالة، وهو نادر الحدوث إذا ما تم التشخيص جيدا وبدأ العلاج مبكرا.

وفى حالة تشخيص الحامل بالكورونا يجب متابعة الحالة من فريق كامل من أطباء الصدر والرعاية المركزة والنساء والتوليد والتخدير.

ويبقى أن الوقاية خير من العلاج وخاصة فى الحامل.

ونؤكد على ضرورة تقليل التعامل المباشرة مع أى أشخاص قدر المستطاع، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، والالتزام التام بارتداء الكمامة وواقى الوجه، وغسيل الأيدى المستمر بالماء والصابون، واستخدام المطهرات فى الأماكن العامة.