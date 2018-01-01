برلماني ألماني بارز يطالب بمشاركة الجيش في مهمة دولية بليبيا

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، بمشاركة الجيش الألماني في مهمة دولية في ليبيا.

وقال روتجن في تصريحات لصحف "جمعية تحرير برلين الجديدة" الصادرة، اليوم الجمعة، إن مثل هذه المهمة من الممكن أن تكون تحت عباءة الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، وأضاف: "أطالب بمهمة أممية لتهدئة النزاع".

وذكر السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أن مثل هذه المهمة قد تضمن إنشاء منطقة عازلة بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في غرب ليبيا والجيش الوطني في شرق البلاد، وقال: "أظهرت الأشهر القليلة الماضية أن الدبلوماسية بدون عنصر سلام عسكري لن تنهي القتال في ليبيا".

وأضاف أنه يتعين على الجيش الألماني المشاركة في مثل هذه المهمة، وقال: "بعد مشاركة ألمانيا الدبلوماسية في هذا الصراع، لن يكون من المناسب مجرد تقديم الاقتراحات وإخراجنا من التنفيذ. أنا أدعو إلى مشاركة الجيش الألماني".

وتغرق ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011. وتقاتل مليشيات متعددة من أجل بسط سيطرتها ونفوذها هناك.