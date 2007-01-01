دورتموند يتفق على ضم موهبة إنجلترا

اتفق نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على ضم اللاعب الإنجليزي الناشئ الموهوب جودي بيلينجهام من فريق برمنجهام سيتي الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا (دوري البطولة الإنجليزية)، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضح الموقع أن الاتفاق تم بالفعل على انتقال بيلينجهام /17 عاما/ بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025 كما تردد أن المقابل المالي للصفقة يبلغ 23 مليون يورو.

وبدأ بيلينجهام مشاركاته على مستوى المحترفين في أغسطس 2019 عندما كان عمره 16 عاما و38 يوما فقط.

وقبل ثلاث سنوات، تعاقد دورتموند مع اللاعب الإنجليزي اشلاب جادون سانشو من مانشستر سيتي عندما كان في السابعة عشرة من عمره قبل أن ينضج اللاعب ويصير نجما في صفوف دورتموند.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان سانشو سيظل في صفوف دورتموند حتى نهاية عقده الحالي في يونيو 2022 أم أنه سينتقل قبلها إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه.