ولاية تكساس الأمريكية تفرض غرامة 250 دولار لعدم إرتداء الكمامة

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أمس الخميس، أمرا بجعل ارتداء أقنعة الوجة (الكمامات) إلزاميا لكافة السكان أثناء تواجدهم في المناطق العامة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 250 دولار لمنتهكين هذا القرار، على خلفية الزيادة التي تشهدها الولاية في أعداد المصابين بفيروي كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أبوت إن القرار يطبق على جميع المقاطعات التي تسجل 20 حالة إصابة جديدة أو أكثر بالفيروس القاتل يوميا، مؤكدا على ضرورة هذه الخطوة كجزء من الجهود التي تبذلها الولاية لكبح انتشار الوباء، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضاف حاكم تكساس: "نظرا للزيادة الملموسة في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 حاليا، وزيادة معدل الإصابة والحالات التي تستلزم إدخالها للمستشفيات جراء الإصابة بالوباء، هناك حاجة لإجراءات إضافية للحد من انتشار الوباء ولتجنب فرض المزيد من القيود فيما بعد".

وتابع أبوت: "ارتداء الكمامات أمر هام ليس لحماية للفرد فقط، بل أيضا لتجنب إلحاق الضرر بغيره من المواطنين دون علم، خاصة مع إحتمالية أن يكون العديد من الأشخاص مصابين بكوفيد-19 لكنهم لا يعلمون لعدم ظهور الأعراض عليهم".

وأشار حاكم الولاية إلى أن الجهات المعنية بإنفاذ القانون في تكساس ستوقع غرامة قدرها 250 دولار إذا لم يمتثل أي شخص لهذا القرار بعد تحذيره، لكن لا يحق لأي ضابط "أعتقال أو احتجاز أي شخص بسبب انتهاك هذا القرار".

يأتي هذا القرار بعدما حظر الحاكم في أواخر الأسبوع الماضي الحانات المستقلة في الولاية من تقديم الكحول في محاولة لوقف ارتفاع اعداد الحالات المصابة بالوباء القاتل، كما يؤكد المحافظون في ولايات متعددة على الحاجة إلى ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي كجزء من الجهود المبذولة للتصدي للوباء الذي حصد أرواح الملايين حول العالم.