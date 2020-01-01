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لقى15 شخصًا مصرعهم، في حادث اصطدام قطار بحافلة، في مدينة شيخوبورا بمقاطعة البنجاب، شرقي باكستان.وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع الحادث، والذي أظهر تحطم الحافلة تمامًا.