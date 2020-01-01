 بالفيديو.. مصرع 15 شخصا في اصطدام قطار بحافلة في باكستان - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مصرع 15 شخصا في اصطدام قطار بحافلة في باكستان

نور رشوان
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 9:19 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 9:19 م

لقى15 شخصًا مصرعهم، في حادث اصطدام قطار بحافلة، في مدينة شيخوبورا بمقاطعة البنجاب، شرقي باكستان.
وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع الحادث، والذي أظهر تحطم الحافلة تمامًا.


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