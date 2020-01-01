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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
وصعد نيكي 0.55 في المئة إلى 22266.91 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المئة إلى 1550.38 نقطة.