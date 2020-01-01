 المؤشر نيكي يرتفع 0.55% في بداية التعاملات في طوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.55% في بداية التعاملات في طوكيو

رجل يمر بشاشة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق الرئيسية في طوكيو يوم 17 مارس 2020. تصوير: إيساي كاتو - رويترز
رجل يمر بشاشة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق الرئيسية في طوكيو يوم 17 مارس 2020. تصوير: إيساي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 2:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 2:51 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وصعد نيكي 0.55 في المئة إلى 22266.91 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المئة إلى 1550.38 نقطة.

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