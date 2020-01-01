الحكومة البرتغالية تعتزم زيادة حصتها في شركة تاب للطيران

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قال وزير المالية البرتغالي جواو ليو في لشبونة مساء الخميس إن الحكومة البرتغالية ستتدخل لإنقاذ شركة طيران "تاب" عبر زيادة حصتها في شركة الطيران المتعثرة من 50 إلى 15ر72 بالمئة.

وتضررت شركة تاب بشدة من التراجع في الأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا، مثلها في ذلك مثل شركات الطيران الأخرى.

وتوصلت شركة تاب إلى اتفاق مبادئ مع المساهمين من القطاع الخاص للسماح لشركة الطيران بتلقي قرض إنقاذ.

ونقلت صحيفة بوبليكو البرتغالية عن وزير البنية التحتية في البلاد بيدرو نونو سانتوس قوله "هذا اتفاق مهم وحل جيد لـ"تاب".

وبحسب تقارير إعلامية، تم تخفيض حصة مجموعة أتلانتيك جيتواي من 45 إلى 5ر22 بالمئة.

وقال وزير المالية إن الحكومة ستدفع 55 مليون يورو (62 مليون دولار) لذلك. ولا يزال موظفو شركة الطيران يحتفظون بملكية 5 بالمئة من أسهم الشركة.

وكانت الحكومة الاشتراكية قد هددت في السابق بتأميم شركة الطيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مستثمري القطاع الخاص، ووضعت إعلان افلاس الشركة قيد الدراسة.

وحذر سانتوس مؤخرًا من أن البرتغال لا تمتلك رفاهية خسارة الشركة، حيث يسافر 60 بالمئة من السائحين إلى البرتغال عبر رحلات تاب.