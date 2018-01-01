قطاع السيارات في ألمانيا يتوقع تراجعا في المبيعات بنسبة 25% هذا العام

يتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، أن تتراجع مبيعات السيارات في أوروبا هذا العام بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.

وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجراد مولر، اليوم الجمعة في برلين: "الأسواق الدولية انهارت إلى حد ليس له مثيل".

وبالنسبة لألمانيا وحدها، يتوقع الاتحاد ترخيص 8ر2 مليون سيارة جديدة هذا العام، بتراجع قدره 23% مقارنة بالعام الماضي. وفي النصف الأول من هذا العام، تراجع عدد التراخيص الجديدة في ألمانيا بنسبة 35% إلى 21ر1 مليون سيارة.

وقالت مولر: "معدلات التراجع تتقلص ببطء مجددا"، مشيرة في ذلك إلى الطلبات لدى الشركات الألمانية، التي ارتفعت مجددا بنسبة 11% في يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق له.

وذكرت مولر أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، سيؤدي إلى زيادة المبيعات في قطاع السيارات.